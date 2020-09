Wéinst der Iwwerbelaaschtung duerch de Coronavirus, huet déi gréisst Dokter-Gewerkschaft vun der Regioun ëm Madrid zu engem onlimitéierte Streik opgeruff.

Dee soll den 28. September ugoen. Weider Secteuren géifen déi nächst Woch derbäi kommen. Zanter Joren géif een ënnert engem Manktem u personellen a wirtschaftleche Ressource leien, beklot sech d'Dokteschgewerkschaft. D'Pandemie hätt an de leschte Méint zu enger inakzeptabeler Verschlëmmerung vun der Lag gefouert.

Madrid war schonn am Fréijoer besonnesch schwéier vun der Pandemie getraff ginn an gehéiert och elo zu de Regiounen am Land déi am stäerkste betraff ass.