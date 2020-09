Eng enorm Explosioun gouf et an der Nuecht op e Freideg an engem Munitiounsdepôt vun der jordanescher Arméi am Osten vun der Haaptstad Amman.

Engem Porte-Parole no géif et keng Affer. Den éischten Elementer no wier d'Explosioun duerch e Kuerzschloss ausgeléist ginn. BREAKING - Massive explosion in Zarqa, NE of Amman #Jordan pic.twitter.com/cz5LLNvGw0 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 10, 2020