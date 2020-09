Änlech waren Täter jo och zu Lëtzebuerg an der lescht virgaangen...

E Freideg de Moie fréi hunn Onbekannter e Geldautomat zu Strohn an der Géigend vun Daun an der Vulkanäifel hei vir an Däitschland gesprengt.

D'Täter haten, der Police no, d'Entréesdier vun der Bank erausgehuewen an den Automat gesprengt a wieren duerno mat engem Auto geflücht.

D’lescht Woch waren och hei am Land zwee Geldautomaten gesprengt, am Pommerlach an zu Maacher.