Et deit alles drop hin, dass d'Särg zënter der Bäisetzung net opgemaach goufen.

Bis ewell goufen an der 11 Meter déiwer Entrée 13 Särg fonnt. Et geet een allerdéngs dovunner aus, dass nach weider Objete kéinte fonnt ginn, esou heescht et am Communiqué vum Tourismus- an Antikministère.

Deelweis wieren déi original Hieroglyphen op de Särg nach komplett erhalen. An de nächsten Deeg sollen d'Aarbechten hei weidergoen.