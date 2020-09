Sechs Méint méi spéit wéi geplangt sollen de Weekend d'Verhandlungen tëscht de radikalislameschen Taliban an der Regierung ufänken.

Béid Konfliktparteien dierften dës "historesch Geleeënheet" net verbëtzen, fir dem Krich en Enn ze setzen, huet den US-Ausseminister Mike Pompeo betount. D'Verhandlungen tëscht der afghanescher Regierung an Taliban ginn nämlech vun den USA ënnerstëtzt. De Konflikt hält schonn zanter 19 Joer un.

Déi historesch Gespréicher waren u sech schonn am Mäerz virgesinn, ma Streidereien a Kämpf iwwert d'Fräiloosse vu Gefaangenen hunn den Optakt vun de Friddensgespréicher awer no hanne verréckelt.

Vun amerikanescher Säit erhofft ee sech vu béide Parteie Pragmatismus, Zréckhalung a Flexibilitéit. Vun engem séiere Prozess ginn Experten allerdéngs net aus. D'Vanda Felbab-Brown, Afghanistan-Expertin vum Brookings-Institut zu Washington ass der Meenung, dass d'Verhandlunge sech iwwer Joren zéie kéinten, "mat ville Pausen an Ënnerbriechungen, heiansdo fir e Mount, iwwerdeems d'Kämpf weider ginn".

Vill Kompromësser sinn néideg, fir dass et zu Fridden am Afghanistan komme kann. D'Taliban wëllen nämlech aus dem Land en islameschen "Emirat" maachen, d'Ghani-Regierung wëll de Status-Quo vun enger konstitutioneller Republik oprecht erhale mat festgeschriwwene Grondrechter a Fräiheeten, och fir Fraen. Bis ewell si just vag Zousoe vu Säite vun den Taliban komm, wéi d'Fraerechter duerch "islamesch Wäerter" ze schützen.

Vill Afghane fäerten, dass wann d'radikalislamesch Grupp nees zréck un d'Muecht kënnt, dass dann nees drakonesch Strofen agefouert ginn, wéi zum Beispill d'Hiriichtung vu Fraen, wa se friem ginn. Eng ugespaante Lag, well ee gläichzäiteg Fridden am Land wëll hunn, mä och d'Fortschrëtter aus de leschte Jore bäibehale wëll.

E weidere Sträitpunkt wäert héchstwarscheinlech d'Fro ëm de Waffestëllstand sinn, deen direkt a Kraaft triede soll. Bis ewell si wéinst dësem Konflikt schonn zéngdausende Mënschen gestuerwen a Millioune Leit op der Flucht. D'afghanesch Regierung besteet drop, dass d'Wafferou vum 1. Dag vun de Verhandlungen u soll bestoen. Eng Fuerderung, déi d'Taliban schonn am Viraus refuséiert hunn. Si géingen der Regierung an den USA net genuch trauen, fir dëst anzewëllegen, sou den Andrew Watkins, Afghanistan-Expert vum International Crisis Group.

Tëscht 1996 an 2001 haten d'Taliban d'Kontroll iwwert den Afghanistan, bis d'USA no der Terrorattack den 11. September 2001 amarschéiert sinn. D'US-Regierung hat viru Kuerzem e Vertrag ënnerschriwwen, dass si bis ugangs 2021 schrëttweis géingen d'Truppen ofzéien. Als Géigeleeschtung goufe Sécherheetsgarantien ugebueden, déi Kritiker awer als "vag" bezeechent hunn.