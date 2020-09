19 Joer ass et hier, dass béid Tierm vum World Trade Center zu New York agestierzt sinn.

Biller, déi Aen- an Zäitzeien net méi vergiesse wäerten: Um 8.46 Auer moies ass eng Boeing 767 an de 411 Meter héijen Nord-Tuerm vum WTC geflunn. 17 Minutte méi spéit krut eng 2. Maschinn de Südtuerm ze paken. Et huet net laang gedauert, bis béid Héichhaiser explodéiert a wéi e Kaartenhaus agestierzt sinn. Ronn 3.000 Mënsche sinn deemools ëm d'Liewe komm.

Kuerz dorobber ass de selwechten Dag e weidere Fliger an e Gebai gestierzt, dës Kéier war et de Pentagon zu Washington, wou 125 Doudeger fonnt goufen. Eng 4. Maschinn ass an der Géigend vu Pittsburgh erofgefall. Et gëtt ugeholl, dass dat Wäisst Haus zu Washington hei d'Zil war.

E Freideg gouf den Affer vun der Attack weltwäit geduecht. Schonn an der Nuecht virdru goufe blo Liichtstralen an den Himmel projezéiert. Genau op déi Plaz, wou béid Tierm stoungen. Och den US-President an d'First Lady hunn eng Gedenkminutt am Wäissen Haus ageluecht. An deem Kader huet den Donald Trump potentiellen zukünftege Ugräifer gedreet: "Mir striewe kee Konflikt un. Awer wien et wot, eist Land unzegräifen, dee wäerte mir mam gesamten Ausmooss vun amerikanescher Muecht an dem äiser Wëlle vum amerikanesche Geescht äntweren."

© AFP/Brendan Smialowski

Kee Walkampf um "Field of Honor"

Den Donald Trump hat e Freideg Rendezvous zu Shanksville, déi Plaz, wou 2001 déi 4. Maschinn erofgefall ass. E Grupp vu Passagéier ass deemools wärend dem Flug 93 an de Cockpit gestiermt a konnt déi 4 Attentäter dovunner ofhalen, d'Maschinn a Richtung Kapitol ze steieren. 44 Persoune si bei der Kollisioun gestuerwen. Wéinst hirem Courage gëtt d'Feld bei Shanksville "Field of Honor" genannt, eng Commemoratiounsplaz fir d'Helden an d'Affer.

Nineteen years ago, 40 brave men and women triumphed over terror and gave their lives in defense of our Nation.



We are forever in their debt. pic.twitter.com/BUZzQjt7iZ — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2020

Den Joe Biden war e Freideg de Moie bei enger Gedenkfeier am New Yorker Staddeel Manhatten mat dobäi. Den US-President huet dës Zeremonie net besicht. Als Representant vum Wäissen Haus war de Mike Pence vertrueden.

Méi spéit goufen de Biden a seng Fra zu Shanksville erwaart. Sengem Walkampf-Konkurrent ass den Demokrat net iwwert de Wee gelaf. Et gëtt ugeholl, dass den Trump zu dësem Zäitpunkt schonn ofgereest war.

© AFP/Angela Weiss

Fir Politik war e Freideg keng Plaz virgesinn. Et gëtt nämlech en ongeschriwwent Gesetz, dass den 11. September de Walkampf op Äis geluecht gëtt. Eng Reegel, déi 2004 vum George Bush a sengem Rival John Kerry agefouert gouf an un déi sech Politiker zanterhier och zum Deel gehalen hunn. De Barack Obama an John McCain hunn 2008 zum Beispill Säit u Säit Rousen um Ground Zero néiergeluecht. 4 Joer méi spéit huet de Republikaner Mitt Romney säi Géigner awer ugegraff an dem Obama virgeworf, mat den Ugräifer ze sympathiséieren. Roueg war et och 2016, wéi den Donald Trump an d'Hillary Clinton d'Gedenkfeier besicht hunn, wann och net zesummen. Den Dag drop koum dunn d'Kritik vum Trump senger Säit: Hie sot, d'Demokratin wier net gesond genuch fir den Job als Presidentin.

International Gedenkzeremonien

Net nëmmen an den USA, mä och zu Bréissel bei der Nato gouf eng Gedenkzeremonie organiséiert. De Generalsekretär Jens Stoltenberg huet drun erënnert, dass dëst déi éischte Kéier an der Geschicht vun der Nato war, dass den Artikel 5 huet missen aktivéiert ginn no enger Terrorattack. Den Ugrëff op d'USA als Nato-Member huet dozou gefouert, dass eng Partie Nato-Staate sech um Krich géint Taliban an aner Terrororganisatioune bedeelegt hunn.

"Ee fir all an all fir een", huet de Generalsekretär vun der Nato gesot. "Den 11. September hunn d'Terroristen d'Zwillingstierm zerstéiert, awer si wäerten ni eis Liewensweis an eis fräi an oppe Gesellschaften zerstéieren", sou nach de Jens Stoltenberg.