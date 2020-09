Nodeems d'Lager zu Moria op Lesbos verbrannt ass, huet déi griichesch Arméi ugefaangen, nei Zelter opzeriichten.

Dausende Flüchtlingen hunn e Freideg gefuerdert, d'Insel Lesbos verloossen ze dierfen, nodeems si déi drëtt Nuecht um Stéck hu missen op de Stroossen oder an Olivebëscher verbréngen. D'Demonstrante sinn a Richtung Mytilini marschéiert an hu Schëlder mat Texter wéi "Mir brauche Fridden" oder "Mir wëlle keen neit Lager" an d'Luucht gehalen. D'Police schwätzt vu ronn 1.000 Flüchtlingen, Medie gi vu knapp 2.000 Persounen aus.

"Mir sinn hongreg an duuschtreg, mir hu keng Toiletten oder Duschen", huet d'Patricia Bob, e Flüchtling aus dem Kongo erkläert. "Mir wëllen net hei bleiwen, mir wëllen nëmme Fridden hunn a mënschewierdeg Liewensbedingungen", sou d'Mamm vun zwee Kanner.

Den Zougang zum Hafen hunn enger Abberzuel Sécherheetsbeamte blockéiert. An där Géigend ginn nämlech déi nei Zelter vun der Arméi opgebaut. Ma net just vill Flüchtlingen, mä och Awunner sinn dogéint, dass nei Zelter solle kommen, fir d'Leit ënnerzebréngen. Bewunner vun der Insel hu Stroossespären opgeriicht, fir ze verhënneren, dass en neit Lager komme soll. No 5 Joer sollen elo anerer "d'Laascht droen", sot de Lokalpolitiker Vaguelis Violatzis.

D'Lager zu Moria gouf en Dënschdeg an e Mëttwoch den Owend bei Bränn zerstéiert. Den Informatioune vum UN-Flüchtlingshëllefswierk UNHCR no hätten e Freideg 11.500 Mënsche keen Daach méi iwwert dem Kapp gehat, dorënner 4.000 Kanner.

Schëffer goufe vun der griichescher Regierung op Lesbos geschéckt, fir do besonnesch vulnerabele Leit nei Iwwernuechtungsméiglechkeeten ze beschafen. Vill Flüchtlinge mussen awer weiderhin am Fräie schlofen. Wéi AFP-Reporter beriichten, wieren e Freideg via Helikopter honnerten Zelter ageflu ginn. Och d'Police-Kapazitéite goufe massiv opgestockt. 11 nei Gefierer an 2 Waasserwerfer goufen e Freideg de Moien bruecht.