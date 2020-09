Am Kader vum Optakt vum Prozess vum Attentat op hir Redaktioun hat déi satiresch Wochenzeitung hir Karikatur vum Prophet nach emol gedréckt.

Charlie Hebdo gouf op en Neits vun Al Quaida bedreet, dat mellt den amerikanesche Grupp "SITE", deen op d'Iwwerwaachung vun dschihadisteschen Organisatioune spezialiséiert ass.

Am Kader vum Optakt vum Prozess vum Attentat am Januar 2015 op hir Redaktioun hat déi satiresch Wochenzeitung hir Karikatur vum Prophet am Islam Mohammed nach ee mol op hirer Une gedréckt.

Déi mäerderesch Attack op Charlie Hebdo wier "kee punktuellen Tëschefall" gewiescht, esou Al Quaida an engem Schreiwes um Freiden. 17 Mënsche waren deemools gestuerwen.