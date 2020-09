No ronn 2 Joerzéngte Krich hunn déi radikalislamesch Taliban an déi afghanesch Regierung e Samschdeg zu Katar mat de Friddensgespréicher ugefaangen.

Dëst wier e ganz bedeitende Moment fir d'Geschicht vum Afghanistan, huet den US-amerikaneschen Ausseminister Mike Pompeo betount. Virum Optakt vun de Verhandlungen hu vill Delegéiert drop higedeit, dass ee sech géing op laang an ustrengend Gespréicher astellen. De Pompeo huet béid Konfliktparteien opgefuerdert, dës Geleeënheet ze notzen, fir e Friddensofkommes ze schléissen.

Déi éischt Ried huet den Ausseminister Scheich Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani gehalen. Den Abdullah Abdullah huet direkt um Ufank vun de Gespréicher e Waffestëllstand gefuerdert. Et misst een der Gewalt en Enn setzen a sech esou séier wéi méiglech op e Waffestëllstand eenegen, huet de Regierungsvertrieder ënnerstrach. Zanter Februar sinn am Afghanistan eleng 12.000 Zivilisten ëm d'Liewe komm.

Vertrieder vun der afghanescher Regierung / © AFP/KARIM JAAFAR

A senger Erëffnungsried ass de Mullah Abdul Ghani Baradar vun den Taliban net op dës Fuerderung agaangen. Hien huet direkt betount, betount dass een am Afghanistan nees en "islamesche System" aféiere wéilt.

Taliban-Vertrieder / © AFP/KARIM JAAFAR

Weltwäit gëtt gespaant op d'Resultater a Kompromësser aus dësen historesche Friddensgespréicher gewaart. Dass et keng einfach Verhandlunge wäerte ginn, huet och den däitschen Ausseminister Heiko Maas gesot. Déi zukünfteg international Ënnerstëtzung vum Land géing dovun ofhänken, ob déi fundamental Rechter respektéiert ginn. Dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg no wier de Fridden zum Gräifen no.