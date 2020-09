No den éischten Auditiounen am Fall ëm de verstuerwenen Afroamerikaner George Floyd (46) gouf däitlech, dass et e komplizéierte Prozess wäert ginn.

D'Affekote vun de 4 ugeklote Beamten haten ugefrot, de Prozess an eng aner Stad ze verleeën. Scho virun den Auditiounen wollten d'Verdeedeger getrennte Prozesser fir hir Mandanten hunn, fir dass si sech net kéinte géigesäiteg belaaschten. Aus der Siicht vum Parquet kéim dat awer net a Fro: "Alle 4 Ugekloten hunn zesumme geschafft, fir de Floyd ëmzebréngen. Chauvin, Kueng a Lane hunn de Floyd mam Gesiicht no ënne fixéiert. Andeems den Thao d'Mënschemass dovun ofgehalen huet anzegräifen, huet hien et den Ugekloten erméiglecht, hir Positioun anzehalen. Déi Ugekloten hunn hiert Virgoen diskutéiert a koordinéiert wärend dem gesamten Tëschefall."

Eng Meenung, déi d'Affekote vum Kueng a Lane net vertrieden. Si behaapten, hir Mandante wieren Ufänger gewiescht an hätten ënnert dem Chauvin sengem Kommando gestanen. De Verdeedeger vum Thao huet iwwerdeems erkläert, dass d'Roll vum Polizist, deen hie vertrëtt, "absolut ënnerschiddlech" wier vun där vun den aneren.

Den Eric Nelson, Affekot vum Chauvin, huet schrëftlech erkläert, dass de Parquet misst Beweiser virleeën, dass säi Mandant d'Absicht gehat hätt, den George Floyd unzegräifen. Den Nelson geet dovun aus, dass déi aner ugeklote Polizisten aussoe wäerten, dass si weder eppes dovu wossten, nach dobäi gehollef hunn.

De Verdeedeger vum Chauvin ass esouguer nach méi wäit gaangen an huet gefuerdert, dass de Prozess sollt agestallt ginn. Dat mat der Begrënnung, dass d'Awierke vu Medikamenter an Droge Schold um Doud vum Afroamerikaner wieren. Eng Iwwerdosis, déi den Affekot vun der Famill vum Verstuerwenen awer net wëll op sech sëtze loossen. Vun him heescht et, dass de Floyd un enger Iwwerdosis gestuerwen ass - awer keng Iwwerdosis un Drogen, mä u Gewalt a Rassismus vun der Police vu Minneapolis. De Parquet huet iwwerdeems d'Theorie vun der Iwwerdosis Fentanyl als "lächerlech" bezeechent.

Den Haaptbeschëllegte gëtt wéinst Mord vun zweetem an drëtte Grad an Doudschlag beschëllegt. Seng Aarbechtskolleege kréie Bäihëllef virgeworf.

Et geet een dovun aus, dass de Prozess ronn 6 Wochen dauere wäert. Den Doud vum George Floyd hat weltwäit fir Masseprotester gesuergt. Mënschen aus ënnerschiddleche Länner si wochelaang op d'Stroosse gaangen, fir géint Rassismus a Policegewalt ze demonstréieren.

Enn Mee ass de 46 Joer ale Familljepapp bei engem Policeasaz zu Minneapolis ëm d'Liewe komm. Wärend 8 Minutte souz de Polizist Derek Chauvin mat sengem Knéi um Genéck vum Afroamerikaner. Wéi a verschiddene Videoen ze gesi war, huet de Floyd iwwer 20 Mol beklot, keng Loft méi ze kréien. Hie gouf festgeholl, well hien e gefälschten 20-Dollar-Schäin soll benotzt hunn.

NFL setzt Zeeche géint Rassismus

Beim éischte Spill vun der Saison vun de Minnesota Vikings (NFL) wäert d'Famill vum George Floyd mat dobäi sinn, sou d'Franchise aus Minneapolis. Virum Spill géint d'Green Bay Packers wäert d'Hymne "Lift Every Voice And Sing" gespillt ginn.

Nom Virfall am Mee hat sech d'NFL kloer géint Rassismus a Policegewalt positionéiert. Spiller dierfe vun elo u bei der Nationalhymne op d'Knéie goen oder an der Kabinn ze bleiwen. Donieft wäerte verschidde Messagë wéi "End Racism" oder "It takes all of us" iwwer divers Weeër wéi Helmer verbreet ginn.