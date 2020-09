Op der A24 koum e Samschdeg de Moie fréi e Bus vun der Fuerbunn of.

Wéi et vun der Police heescht, géing een den Ament nach no der Ursaach sichen. Et géing een awer dovun ausgoen, dass méiglecherweis e Sekonneschlof vum Buschauffer dozou gefouert huet, dass d'Gefier an de Gruef geroden ass.

31 Persounen u Bord goufen dobäi blesséiert, 3 dovu méi uerg, awer net liewensgeféierlech.

Géint 5.45 Auer moies koum et zum Accident. De Bus war a Richtung Hamburg ënnerwee an ass tëscht Wöbbelin an Hagenow vun der Strooss ofkomm.