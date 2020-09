De 4. Dag um Stéck hunn Dausende vu Flüchtlingen nom Feier am griichesche Lager missen am Fräien iwwernuechten.

Eng chaotesch Lag, virun där d'Mënscherechtsorganisatioun Human Rights Watch e Samschdeg gewarnt huet. Spannungen tëscht den Awunner, Flüchtlingen an der Police géingen ëmmer méi zouhuelen. De Versuch vun der Arméi, en neit Zeltlager opzeriichten, ass wéinst de Protester vun de Flüchtlingen an Awunner bis ewell net gelongen.

Op Facebook bericht eng Grupp vu Migranten, dass si näischt hätten, fir sech an der Nuecht zouzedecken, net emol eng Decken, déi si viru Keelt a Wand géing schützen. "Mir schlofen am Dreck oder op der Strooss", sou ee vun de Concernéierten.

© AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Informatioune vum Flüchtlingshëllefswierk UNHCR no hunn zanter dem grousse Feier am Lager Moria 11.500 Leit keen Daach méi iwwert dem Kapp. Dobäi kënnt d'Suerg, dass sech de Coronavirus kéint séier op der Insel verbreeden, well déi infizéiert Awunner vum Lager nach net ermëttelt goufen.

Vun der griichescher Noriichtenagence ANA heescht et, dass d'Feier no de Protester vun e puer Bewunner geluecht gouf, nodeems si wéinst engem positive Corona-Test a Quarantän hu misse goen.

Weiderhin op Lesbos bleiwe wëlle vill vun de Flüchtlingen net. Ma och eng Abberzuel Awunner wiere sech dogéint, dass en neit Lager soll gebaut ginn, dorënner de Buergermeeschter vu Mytilini.

Zwar hätten e puer Memberstaate sech bereet erkläert, eng begrenzten Zuel Flüchtlingen opzehuelen, ma vun enger "adequater a gemeinsamer" Äntwert vun der EU op d'Kris wier awer kaum der Ried, sou d'Organisatioun Human Rights Watch.