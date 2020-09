Am Oste vun der demokratescher Republik Kongo ass e Samschdeg eng Goldminn agebrach.

Duerch heftege Reen um Freideg soll de Buedem vun der Minn agesackt sinn. Nach ass déi genee Zuel vun Doudesaffer onkloer.

An de Minne vun der demokratescher Republik Kongo, déi dacks nëmmen hallef legal an ouni professionell Sécherheetsstandarde bedriwwen ginn, kënnt et ëmmer erëm zu déidlechen Onglécker.