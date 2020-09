E Samschdeg ass d'Doudesstrof géint de 27 Joer alen Navid Afkari am Prisong zu Schiras vollstreckt ginn.

Him gouf reprochéiert, am Kader vun enger Demonstratioun am Joer 2018 géint déi wirtschaftlech a politesch Lag am Land e Sécherheetsbeamten ëmbruecht ze hunn. Vu Mënscherechtsorganisatiounen heescht et, dass een ënner Folter d'Geständnes aus him erauskritt hätt.

Weltwäit gouf sech fir de jonke Sportler agesat mat der Campagne "Rett den Navid Afkari". Och den US-amerikanesche President Donald Trump hat den Iran an engem Tweet dozou opgefuerdert, d'Hiriichtung net ze vollzéien.

Well d'Famill vum Affer drop bestanen hätt, wier den Afkari exekutéiert ginn, huet de Procureur Kazem Mousavi erkläert. Fir e Sonndeg ass en Treffen tëscht de Familljemembere vum Affer an de Mënschen aus Schiras geplangt.