Bei den éischte Protester vun der Beweegung vun de Gilets Jaunes zu Paräis no der Summerpaus koum et zu Ausernanersetzungen tëscht Demonstranten an de Forces de l'ordre.

Eng 200 Mënsche wären am Nordwesten vun der franséischer Haaptstad festgeholl ginn, ewéi de Sender Franceinfo e Samschdeg matdeelt huet.

Police fired tear gas as ‘yellow vest’ protesters returned to the streets of Paris https://t.co/48OWrIghYO pic.twitter.com/siId17Stk4 — Reuters (@Reuters) September 12, 2020

Eng 1.000 Mënschen waren der Chaîne no op der Plaz Wagram zesummekomm. Do koum et zu den Tëschefäll. Op Twitter huet déi franséisch Police Fotoe vu confisquéierte Géigestänn ewéi Messeren, Händschen an och Béi fir Feiler ze schéissen, gepost.