4 Deeg nom Groussbrand am Lager Moria op Lesbos huet déi griichesch Arméi nei Zelter opgeriicht.

Wéi et vun der griichescher Police heescht, goufe ronn 200 Flüchtlingen am provisoresche Lager opgeholl. Dat neit Lager verfüügt iwwert eng Capacitéit fir 3.000 Mënschen.

En Dënschdeg an e Mëttwoch ass dat iwwerfëllte Lager Moria, an deem zanter Jore vill Flüchtlingen deels ënner mënschenonwierdege Bedéngunge gelieft hunn, komplett verbrannt. 11.500 Persounen, dorënner 4.000 Kanner, haten duerch d'Flame keen Daach méi iwwert dem Kapp, mellt d'UN-Flüchtlingshëllefswierk UNHCR.

Der griichescher Noriichtenagence ANA no gouf d'Feier no de Protester vun e puer Flüchtlingen am Lager geluecht, nodeems si no engem positiven Test sollten a Quarantän goen. 27 vun de 35 Corona-Positive goufen nach ëmmer net ermëttelt (Stand 12.9.2020).