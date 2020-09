Elleng am Bundesstaat Oregon sinn an de leschte 24 Stonne 4 Mënsche gestuerwen, dorënner e Jong vun 13 Joer, deen an engem Auto fonnt gouf.

De Goudron war sou waarm, datt d'Pneue geschmolt sinn, wéi hie probéiert huet, fortzefueren. Engem leschten, nach ëmmer provisoresche Bilan no, hunn op der amerikanescher Westküst op mannst 27 Persounen hiert Liewen gelooss. D'Autoritéiten a Kalifornien, Oregon a Washington ginn awer dovunner aus, datt d'Zuel vun den Affer däitlech méi héich läit. Bis ewell war et nach ganz schwéier, sech e reellt Bild vun der Katastroph ze maachen. An der Tëschenzäit hunn d'Bränn schonn eng Surface zerstéiert, déi ongeféier sou grouss ass wéi Sardinien. Den US-President Donald Trump wëll sech e Sonndeg e Bild vun der Situatioun a Kalifornien maachen. Iwwer 20.000 Pompjeeë kämpfen zanter Deeg géint d'Flamen an der Küsteregioun. E Samschdeg ass décken Damp iwwert d'Stad Portland gezunn. Aenzeien no hätt sech dat ugefillt, wéi wann een honnert Zigarette gefëmmt hätt, sou e 37 Joer alen Awunner. © NOAA/GOES/AFP/- Fake News, déi den Ament an de soziale Medien zirkuléieren, maachen et den Autoritéiten nach méi schwéier, fir d'Situatioun an de Grëff ze kréien. Eng Partie Leit hunn nämlech gepost, dass "Extremisten" am Bundestaat Oregon express Feier geluecht hätten. Behaaptungen, déi vum FBI widderluecht goufen. 2020 sinn a Kalifornien iwwer 3,2 Milliounen Hektar Land verbrannt - en neien, traurege Rekord. D'Brandsaison wäert nach bis November unhalen.