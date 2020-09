Am Libanon sinn honnerte Leit op d'Strooss gaangen, fir hir Roserei auszedrécken.

No méi wéi engem Mount no der Explosiounskatastroph am Hafen zu Beirut géing et nach ëmmer kee wesentleche Fortschrëtt an der Enquête ginn. D'Demonstrante si vum Palais de justice bei de Presidentepalais marschéiert, wou se vun honnerte Supporter vum President Michel Aoun empfaange goufen.

Bei der Explosioun de 4. August sinn iwwer 190 Mënschen ëm d'Liewe komm, ronn 30.000 Persounen hunn hiert Doheem verluer.

Déi libanesesch Regierung ass zeréckgetrueden. Eng international Enquête gouf allerdéngs refuséiert. Bis ewell sëtze 25 Verdächteger an Untersuchungshaft, dorënner héichrangeg Beamte vum Hafen an der Douane, awer och Aarbechter aus Syrien, déi virun der Explosioun Schweess-Aarbechten am Hafe gemaach hunn.