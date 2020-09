D'Situatioun tëscht Ankara an Athen spëtzt sech weider zou, en Enn vum Konflikt tëscht béide Länner ass den Ament net a Siicht.

Als Reaktioun op dem tierkesche Regierungschef Erdogan seng Decisioun, weider no Äerdgas ze bueren, investéiert Griicheland elo a Kampffligeren a Beruffszaldoten. De griichesche Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis huet nämlech wësse gedoen, dass säi Land 18 Kampfjette vum Typ "Rafale", 4 Krichsschëffer vum Typ "Frégate" an Helikoptere wäert bestellen. Donieft sollen och nach weider 15.000 Zaldoten an den nächste 5 Joer agestallt ginn, fir déi national Verdeedegung ze stäerken. Och de Bestand vu Fluchofwierrakéiten, Torpedoen a Munitioun soll eropgefuer ginn. Eng Entscheedung, virun där de Recep Tayyip Erdogan warnt.

D'Warnung riicht sech net nëmmen u Griicheland, mä och u Frankräich. Den Emmanuel Macron soll sech net mat der Tierkei "uleeën", huet den Erdogan bei enger Usprooch op der Tëlee ënnerstrach. En Donneschdeg hat de franséische Premier Ankara dozou opgeruff, déi rout Linnen am ëstleche Mëttelmier net ze iwwerschreiden.

Zanterdeem am ëstleche Mëttelmier vill Gas entdeckt gouf, gëtt hëtzeg tëscht Ankara, Griicheland an Zypern diskutéiert. Fir den aneren EU-Memberstaat z'ënnerstëtzen, huet Frankräich Griicheland ugebueden, seng Marinn-Presenz am Mëttelmier ze verstäerken.

Vu griichescher Säit heescht et, dass d'Tierkei d'Ostgrenz zu Europa "menacéieren" an déi regional Sécherheet "ënnergruewen" géing.

Weider huet de griichesche Ministerpresident betount, dass ee bereet wier, d'Differenzen am Äerdgas-Konflikt friddlech ze léisen. Ma wann ee mat der Tierkei awer net géing op e gemeinsamen Nenner kommen, da kéint ee virun den Internationale Geriichtshaff zéien, sou nach de Mitsotakis.