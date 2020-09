Am däitsche Bundesland Nordrhein-Westfalen ware Gemengewalen. Dobäi konnt d’CDU 34.3% vun alle Stëmmen erreechen, d’SPD der 24,3 an déi Gréng ronn 20%.

Et geet zwar an éischter Linn just ëm regional Politik, mä 13 Méint virun den nächste Bundestagswalen gëtt d’Resultat vun der kommunaler Ofstëmmung an NRW schonn als Indicateur geholl, well et déi meeschten Awunner huet.