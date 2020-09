Zwee weider Laboratoiren hunn d'Resultat vun däitschen Experten bestätegt, wouno den Oppositiounspolitiker mam Nervegëft Nowitschok vergëft gouf.

Zwee Laboen a Frankräich an a Schweden confirméieren, datt den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny mat Novichok vergëft gouf. Den Alexei Nawalny läit zu Berlin an engem Spidol. Russland huet jo Zweiwel um däitsche Resultat vun der Analys.

D’Alliéiert vum Nawalny hunn iwwregens e Sonndeg eng symbolesch Victoire bei Lokalwale verzeechent. D’Partei vum Vladimir Putin seet, si hätt awer laut provisoresche Resultater nach ëmmer d’Majoritéit. Gewielt gouf an enger Dose Regiounen. An der Stad, wou de Nawalny vergëft gouf, zéien zwee Membere vu senger Partei an d’lokaalt Parlament an.