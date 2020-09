Bei eise belschen Noperen ass Bréissel an Tëschenzäit an d'Zone rouge agestuuft ginn, d’Rentrée vu Schoulklassen a vun den Unien huet awer erëm ugefaangen.

An der Belsch géifen et am Schnëtt bis zu 600 Neiinfektiounen all Dag ginn. Op den Unie selwer ass d'Droe vun enger Mask obligatoresch. E groussen Deel vun de Coursë ginn online gehalen, et gëtt awer och versicht, zum Deel d'Coursen erëm op der Uni selwer ze organiséieren, fir erëm e bëssen Normalitéit eranzebréngen.

All deenen, déi an hiert éischt Joer Uni kommen, gëtt versicht z'erméiglechen, datt si op d'mannst all hir Coursë kënnen op der Uni selwer hunn, fir ënnert de beschte Konditioune kënnen ze starten, esou d'Valérie Glatigny, déi belsch Educatiounsministesch.

D'Rentrée vun de Primärschoulen huet an der Belsch schonn Ufank September ugefaangen. Zanterhier gouf et verschidde Klassen, déi positiv Fäll haten. Déi concernéiert Klassen hunn dunn erëm missen doheem bleiwen. Natierlech wäerten esou Problemer an noer Zukunft ëmmer méi heefeg virkommen. Et gëtt awer och vill Kritik vun der Säit vum Gesondheetssecteur. Si bekloen den aktuelle System, mat vill ze wéineg Pai an engem grousse Mangel u Personal. Si fille sech vun der Regierung am Stach gelooss, mat weider näischt wéi eidel Verspriechen. Leschte Sonndeg si ronn 4.000 Leit zesummekomm, fir zu Bréissel ze protestéieren. Och am Tourismus sinn et vill Onsécherheete ginn, wat d'Reesen ugeet. D'Leit hu sech éischter manner getraut, an d'Ausland ze reesen an hunn dowéinst éischter Vakanz doheem gemaach. Vill Leit sinn op d'Belsch Küst gefuer, déi deels iwwerlaf gouf. Et gëtt och drop gehofft, datt de Mount September den Ecart vum Fréijoer, also vum Lockdown, kéint ophuelen.

Wéinst dem Covid ass och déi fréizäiteg Entloossung vum Marc Dutroux no hanne geréckelt ginn. Psychiatere sollten hie jo op en Neits ënnersichen. De Rapport ass elo lescht Woch fäerdeg ginn. Dobäi wier erauskomm, datt den Dutroux nach ëmmer als Psychopat géing agestuuft ginn, kee Bedauere géing virweisen iwwert alles, wat hie gemaach huet, a soumat nach ëmmer eng Gefor géif bestoen.