D’Äerderwiermung an ëmmer méi laang Dréchenzäiten hätten näischt dermat ze dinn, esou den Trump.

Un der US-amerikanescher West-Küst suergen déi uerg Bëschbränn weiderhi fir katastrophal Zoustänn.

Am Bundestaat Oregon ass op ville Plazen d’Alarm-Stuf 3 ausgeruff ginn, also den Uerder säin Doheem direkt ze verloossen.

An de leschten 10 Joer sinn an deem Bundesstaat ronn 200.000 Hektar Bësch duerch Bränn zerstéiert ginn. Eleng an de leschten 8 Deeg waren et dëst Joer schonn duebel sou vill.

De President Trump huet iwwerdeems d’Bëschbrand-Gebitt vu Sacramento besicht, an dobäi relativ konfus Aussoe gemaach.

Hien huet nämlech enger falscher Forstwirtschaft d’Schold ginn, déi do schonns laang géif bedriwwe ginn, an zwar duerch eng demokratesch Politik. D’Äerderwiermung an ëmmer méi laang Dréchenzäiten hätten näischt dermat ze dinn, esou den Trump.