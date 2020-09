A Groussbritannien goufen Enn Oktober 39 vietnamesesch Läiche vu Migranten an engem Killwon fonnt. Elo goufen am Vietnam e puer Urteeler gesprach.

4 Ugekloter am Alter tëscht 26 an 36 Joer goufen zu Prisongsstrofen tëscht 2 an en halleft a 7 an en halleft Joer verurteelt. D'Urteeler goufen e Méindeg vun engem Geriicht aus der zentral-vietnamesescher Provënz Ha Tinh gesprach.

Déi 4 Ugekloter goufe wéinst "Organisatioun a Vermëttlung vun illegaler Auswanderung" verurteelt. 3 weider Ugekloter krute Strofen op Sursis.

De Papp vun engem Affer huet ausgesot, dass aus senger Siicht keen an de Prisong misst, well d'Affer sech fräiwëlleg gemellt haten an déi Leit, déi ugeklot sinn, sou Leit wéi säi Jong, nëmmen hëllefe wollten, ee bessert Liewen ze féieren. Dat Ganzt wier een Ongléck, sou de Mann.

De Container war aus de Belsch a Groussbritannien verfracht ginn, wou du kuerz Zäit drop Enn Oktober 2019 an engem Industriegebitt ëstlech vu London d'Läiche fonnt goufen. D'Affer sinn wéinst Mangel u Sauerstoff an Iwwerhëtzung gestuerwen, sou de Rapport vun der Police. De Fall hat Enn Oktober a Groussbritannien fir Schlagzeile gesuergt an e puer Dosende vu Verdächtegen aus der Belsch, Groussbritannien, Frankräich an Däitschland goufe festgeholl. Och de Chauffeur vum Killwon gouf festgeholl.