No e puer Woche Spidolsopenthalt ass de Kreml-Kritiker nees an de sozialen Netzwierker aktiv.

Déi gutt Nouvelle, dass den Alexej Nawalny net méi muss beotemt ginn an opstoen duerft, koum schonn e Méindeg aus dem Berliner Spidol.

Op sengem Instagram-Profil huet de Russ awer eréischt en Dënschdeg en éischt Liewenszeeche vu sech ginn a weist sech humorvoll. An engem zum Deel eeschten, zum Deel ironesche Post huet den Oppositionelle geschriwwen: "Hallo, hei ass den Nawalny. Ech hunn iech vermësst. Gëschter konnt ech e ganzen Dag eegestänneg an ouni Hëllef ootmen." Weider ass ënnert der Foto ze liesen, dass sech dat wonnerbar ugefillt hätt an hien dat jidderengem recommandéiere géing.

Dem Nawalny säi gesondheetlechen Zoustand hätt sech scho verbessert an e géing ëmmer méi mobiliséiert ginn, heescht et aus der Klinik.

Wat war geschitt?

De wuel bekanntste Kritiker vum Kremlchef Wladimir Putin gouf den 22. August an d'Charité transportéiert, nodeems hien 2 Deeg virdru wärend engem Fluch op Moskau krank gouf. De Fliger huet missen noutlanden, well sech dem Nawalny säi Gesondheetszoustand rasant verschlechtert hat. No engem kuerzen Openthalt zu Omsk an der Klinik gouf hien op Berlin geflunn.

An Däitschland gouf dunn och confirméiert, dass den Nawalny mam chemeschen Nervegëft Nowitschok vergëft gouf. Bestätegt gouf dëst vun zwee Laboen aus Frankräich a Schweden.

Nowitschok war och beim Gëft-Attentat op de fréiere russeschen Duebelagent Skripal a seng Duechter benotzt ginn. Et handelt sech hei ëm e staarkt Nervegëft, vun deem et honnerte cheemesch Variante gëtt. Zwee Gramm ginn duer, fir bis zu 500 Mënschen ëmzebréngen. D'Gëft ass am kale Krich vu sowjetesche Fuerscher produzéiert ginn a gräift den Nervesystem un.

A senger Vergaangenheet ass den Alexej Nawalny ëmmer nees an d'Viséier vun der russescher Justiz geroden, well hie Korruptiounsfäll an den dekadente Liewensstil vun der russescher Elite opgedeckt huet. Via Internet goufen dës Informatioune publizéiert. Wéinst senger Aarbecht gouf de Kreml-Kritiker schonn e puer mol verhaft an zu Prisongsstrofe verurteelt.