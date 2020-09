Mat enger neier Béierzort an eegenem Präisindex wëll eng brasilianesch Brauerei op déi massiv Ofholzung am Amazonas reagéieren.

De Präis vun enger Fläsch "Colorado Amazonas" ass deemno ofhängeg vun der Vernichtung vum Urbësch. Gi manner Beem ëmgehaen, geet de Béierpräis erof, bei enger negativer Entwécklung klëmmt en.

D'Geld, wat beim Verkaf vun dësem Produit erakënnt, soll dem Brauereiskonzern Anbev no gespent ginn u Gemengen, Awunner a Klengbaueren aus dem Nationalpark Amazonia am brasilianesche Bundesstaat Para.

Den éischte Verkafspräis louch bei 5,49 Réais, wat ëmgerechent 90 Cent sinn. All Woch gëtt de Präis mat Bléck op d'Ofholzung nei verrechent. Dobäi gëtt sech un der Reebësch-Fläch aus de vergaangene 4 Wochen am Verglach zum Joer virdrun orientéiert. Schonn eleng no enger Woch ass de Präis ëm ganzer 50 Prozent an d'Luucht gaangen. Eng schlecht Entwécklung fir Béierfrënn a fir den Amazonas.

© AFP/Archiv/CARL DE SOUZA

D'Ofholzung vum Reebësch ass zanter dem Jair Bolsonaro senger Presidence massiv an d'Luucht gaangen. A sengem éischte Joer als brasilianesche President goufe 85% méi Beem zerstéiert. Dat ass eng Fläch esou grouss wéi de Libanon. Och 2020 konnt den Amazonas net wierklech opootmen. Bis August hunn dëst Joer scho 6.086 Quadratkilometer Reebësch misse wäichen. Dat si méi Beem bannent 8 Méint wéi am ganze Joer 2018.