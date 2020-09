E Samschdeg gouf de 27 Joer alen Navid Afkari am Prisong zu Schiras am Iran higeriicht.

Him gouf reprochéiert, am Kader vun enger Demonstratioun am Joer 2018 géint déi wirtschaftlech a politesch Lag am Land e Sécherheetsbeamten ëmbruecht ze hunn. Vu Mënscherechtsorganisatiounen heescht et, dass een ënner Folter d'Geständnes aus him erauskritt hätt.

Weltwäit gouf sech fir de jonke Sportler agesat mat der Campagne "Rett den Navid Afkari". Och den US-amerikanesche President Donald Trump hat den Iran an engem Tweet dozou opgefuerdert, d'Hiriichtung net ze vollzéien.

An engem Communiqué huet de Jean Asselborn reagéiert an d'Exekutioun verurteelt. Hien erënnert un d'Wichtegkeet vun der Manifestatiouns- a Meenungsfräiheet. Weider heescht et vum Lëtzebuerger Ausseminister, dass d'Doudesstrof eng grausam, onmënschlech an ongerecht Bestrofung wier. Zil vu Lëtzebuerg wier et, dass d'Doudesstrof weltwäit ofgeschaaft gëtt.

© AFP/JUSTIN TALLIS

Schreiwes

Déclaration de Jean Asselborn sur l'exécution de Navid Afkari en Iran (15.09.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

«Je condamne vivement l'exécution de Navid Afkari en Iran le 12 septembre dernier. Je voudrais rappeler notre attachement à la liberté d'expression et à la liberté de manifestation pacifique ainsi qu'au droit de chacun à un procès équitable. Comme ses partenaires de l'Union européenne, le Luxembourg est opposé à la peine capitale en tous lieux et en toutes circonstances, sans aucune exception. La peine de mort est un châtiment cruel, injuste et inhumain qui n'offre aucune forme de dissuasion et rend les erreurs judiciaires irrémédiables. Le Luxembourg appelle tous les États appliquant encore la peine de mort à établir un moratoire en vue de son abolition définitive. Notre objectif reste son abolition universelle.»

Statement by Jean Asselborn on the execution of Navid Afkari in Iran

Navid Afkari"I condemn in the strongest terms the execution of Navid Afkari in Iran on 12 September 2020. I would like to reiterate our commitment to freedom of expression and freedom of peaceful demonstration, as well as the right of everyone to a fair trial. Like its partners in the European Union, Luxembourg is opposed to the death penalty everywhere and under all circumstances, without exception. The death penalty is a cruel, unjust and inhuman punishment that offers no form of deterrence and makes miscarriages of justice irremediable. Luxembourg calls on all States still applying the death penalty to establish a moratorium with a view to its definitive abolition. Our objective remains its universal abolition."