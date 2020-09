Eng Brachypelma smithi, wéi d'Déier an der Fachsprooch genannt gëtt, ass u sech a Mexiko an net an Däitschland doheem.

An awer hu Bewunner vu Wetzlar esou een Déier matten op der Strooss entdeckt. Si hu se agefaangen an op de Policebüro bruecht. D'Bëss vun der Spann sinn zwar gëfteg, kënnen e Mënsch awer net ëmbréngen. Et wier éischter mat engem Stach vun enger Harespel ze vergläichen, just datt dëse wuel nach méi géif brennen. D'Police geet dovunner aus, datt d'Déier entweder fortgelaf oder vu sengem fréiere Besëtzer ausgesat gouf. D'Spann koum an eng Statioun fir wëll Déieren.