Am Landkrees Oder-Spree goufen an Däitschland weider doudeg Wëllschwäi fonnt.

Eent vun den Déiere wier krank gewiescht an huet missen erléist ginn, 4 Wëllschwäi ware schonn dout.

Fir Mënschen ass d'Schwéngspescht net geféierlech, fir Haus- a Wëllschwäin dogéint déidlech. Bauere fäerten, dass d'Ausbreede vun der Pescht en negativen Impakt wäert op d'Wirtschaft hunn. Ënnert anerem China huet scho reagéiert an den Import vu Schwéngefleesch aus Däitschland verbueden.

Zanter Hierscht 2019 goufen et am Weste vu Polen e puer Fäll vun Afrikanescher Schwéngspescht. Och a Bulgarien, Rumänien an an der Belsch goufen eng Abberzuel nogewisen.