Nodeems op Lesbos lescht Woch e Flüchtlingslager a Brand gesat gouf, koum et en Dënschdeg den Owend op Samos zu engem weidere Virfall.

D'Feier ass iwwert engem Lager ausgebrach, Zelter wiere keng zerstéiert ginn. Antëscht hunn d'Pompjeeën de Brand ënner Kontroll, mellt "Samos Today".

E puer Verdächteger goufe vun der Police wéinst presuméierter Brandstëftung festgeholl. Ob et sech wéi zu Lesbos ëm Flüchtlingen handelt a wéi ee Motiv hannert der Dot stécht, ass net gewosst.

Dem griichesche Migratiounsministère no liewe ronn 4.600 Migranten an dësem Lager, d'Kapazitéite waren ugangs awer just fir 650 Mënsche geduecht. Schonn am Abrëll hat et op Samos gebrannt, en Deel vum Camp hat missen evakuéiert ginn.

Zanter dem Virfall op Lesbos warne griichesch Politiker virun der "Moria-Taktik" a fäerten, dass a weidere Flüchtlingslager op Samos, Chios, Leros a Kos Feier kéinte geluecht ginn.