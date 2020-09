Zu Washington hunn déi 3 Staaten en Ofkommes ënnerschriwwen, fir d'Normaliséierung vun de Bezéiunge mat Israel ze besigelen.

Am Gaart vum Wäissen Haus hu sech den US-President Donald Trump, den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu an d'Ausseministere vun de Vereenegten Arabeschen Emirater a Bahrain, den Abdullah bin Sajid an Abdullatif al-Sajani, getraff, fir nees diplomatesch Bezéiungen zu eneen opzehuelen. Den Trump huet iwwerdeems vun engem Neiufank vum Noen Oste geschwat. Dëst ass de gréissten Erfolleg fir de Republikaner 7 Woche virun de Presidentschaftswalen.

Bis ewell waren Ägypten a Jordanien déi eenzeg arabesch Länner, déi formell Bezéiungen zu Israel opgebaut hunn. Mat dësem neien Ofkommes erhofft ee sech eng Grondlag, fir de Fridden an där ganzer Regioun hierzestellen, sou den Trump. Änlech Wierder koumen och vum Netanjahu. D'Ofkommes kéint dozou féieren, dass den arabesch-israelesche Konflikt endgülteg bäigeluecht gëtt.

Mat 5 oder 6 weideren arabesche Staate wieren d'Gespréicher iwwert e Rapprochement a Siicht, sot den Donald Trump. "Ech mengen, Israel ass net méi isoléiert", huet den US-amerikanesche President ënnerstrach. Hien hofft, dass Saudi-Arabien "zur richteger Zäit" formell Bezéiungen zu Israel wäert ophuelen.

Vu palestinensescher Säit gëtt dëse Schratt allerdéngs vehement kritiséiert. De President Mahmud Abbas huet erkläert, dass et zu kengem Fridde komme kéint, soulaang Israel palestinensesch Gebitter weiderhi besetze wäert. Palestinenser fäerten, dass de Wonsch no engem eegene Staat dozou féiert, dass si ëmmer méi Ënnerstëtzung an der arabescher Welt verléieren.

Parallel zu dësem historeschen Ereegnes zu Washington gouf Israel vum Gazasträif aus mat Rakéiten ugegraff. 2 Persoune sollen dobäi liicht blesséiert gi sinn. Als Konsequenz huet déi israelesch Arméi eegenen Informatiounen no e Mëttwoch de Moie mat Ugrëffer op Militärposte vun der radikalislamescher Palestinenserorganisatioun Hamas am Gazasträif reagéiert.