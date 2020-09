29 Beamte stinn den Ament ënner Verdacht, an op d'mannst 5 rietsextremen Chatten aktiv gewiescht ze sinn, 25 dovun aus Essen.

Zanter e Mëttwoch de Moie ginn dowéinst och eng Partie Razziaen duerchgefouert, 34 Wunnenge goufen duerchsicht. Dëst huet den Inneminister Herbert Reul matgedeelt. Déi concernéiert Polizisten a Polizistinne goufen alleguerte suspendéiert. Disziplinarmoossname goufen ageleet.

An dëse Gruppe soll eng "iwwelst" Hetzt bedriwwe gi sinn, huet den Inneminister gesot. 126 Biller goufen ënnertenee verschéckt, dorënner och Fotoe vum Adolf Hitler. Den Herbert Reul huet an deem Kontext vun enger "Schan fir d'Police" geschwat. Op de Fotoe war och eng fiktiv Duerstellung vun engem Flüchtling an enger Gaskummer z'erkennen.

Et geet een dovunner aus, dass ee Grupp schonn am Joer 2013 gegrënnt gouf, en anere spéitstens am Mee 2015.