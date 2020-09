D'Bränn, déi déi amerikanesch Westküst onsécher maachen, wieren 100 Mol méi schlëmm, wéi d'Moyenne vun deene 15 leschte Joren.

Dat huet den europäesche Service Copernicus, dee sech mam Klimawandel beschäftegt, matgedeelt. Den Damp wier virun allem extrem déck a wier schonn an Europa ukomm.

Mat Satellitte verfollegen si d'Bränn an de Damp vum Feier. Si sinn zu der Erkenntnis komm, dass an der Period 2003-2019 an der Moyenne d'Bränn bis zu 100 Mol manner intensiv waren, wéi momentan a Kalifornien an am Oregon.

2020 wier esou méi Karbon an d'Atmosphär geroden, wéi soss nach kee Joer virdrun. 21,7 Megatonne Karbon wieren a Kalifornien sou entstanen a 7,3 Megatonnen am Oregon.