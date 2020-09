Den Anders Breivik gouf zu enger Prisongsstrof vun 21 Joer Haft verurteelt, nodeems hien 2011 zu Oslo an op der Insel Utøya 77 Persounen ëmbruecht hat.

Wéi säin Affekot der Norweger Zeitung "Verdens Gang" matgedeelt huet, hätt de Breivik eng Demande eragereecht, fir op Sursis aus dem Prisong entlooss ze ginn. An dat no mol net der Hallschecht vun der ofgesiessener Zäit. No norwegeschem Recht wier dëse Schratt esouguer méiglech. Hien huet en Usproch drop, dass seng Entloossungsdemande vum Geriicht gepréift gëtt.

Donieft plangt de verurteelte Mäerder eng nei Klo anzereeche géint den norwegesche Staat wéinst Verstouss géint seng Mënscherechter, heescht et vum Affekot. Ma scho virun e puer Joren hat hien dëst probéiert, ass awer net domat duerchkomm.

Den norwegeschen Terrorist, dee sech mëttlerweil Fjotolf Hansen nennt, hat den 22. Juli 2011 eng Bomm an engem Auto am Osloer Regierungsvéierel detonéiere gelooss. 8 Persounen hunn d'Explosioun net iwwerlieft. Kuerz drop ass hien op d'Insel Utøya gefuer, wou hien e Summercamp vun AUF, der Jugend vun der norwegeschen Aarbechterpartei, ugegraff an 69 Leit erschoss huet, dorënner vill Jugendlecher a Kanner.