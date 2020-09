De 44 Joer ale Politiker aus Russland gouf jo den 20. August an d'Spidol ageliwwert, nodeems e vergëft gouf.

En Donneschdeg huet dem Nawalny säin Team op Instagram matgedeelt, dass en däitsche Labo Spuere vun Nowitschok op der Waasserfläsch am Nawalny sengem Hotelszëmmer fonnt huet.

Dat géing bedeiten, dass de Nawalny net, sou wéi ufanks geduecht, um Fluchhafe mat engem Téi vergëft gouf, mä nämlech éischter an zwar a sengem Hotelszëmmer. Nodeems de Kreml-Kritiker an de Koma gefall ass, hat seng Famill an d'Membere vu sengem Team decidéiert, alles matzehuelen, wat méiglecherweis nëtzlech kéint sinn an déi Saachen dann un däitsch Dokteren z'iwwerreechen. Dat, well et zimmlech offensichtlech wier, dass de Fall a Russland net ënnersicht géing ginn.

Den 20. August war den Alexej Nawalny wärend engem Fluch a Sibirien zesummegebrach a misst dréngend op Omsk an d'Klinik agefouert ginn. 2 Deeg drop hat seng Famill decidéiert, hien an Däitschland anzefléien, fir do besser Behandlungen ze kréien. Antëscht ass de Kreml-Kritiker erëm waakreg an um gudde Wee, fir erëm gesond ze ginn.

Sou wéi verschidde Laboe gemellt hunn, wier den Nawalny mat engem "Nowitschok" Nervegas vergëft ginn, wat Russland weiderhin ofstreit.