An enger Meta-Etüd goufen 190 wëssenschaftlech Publikatiounen zum Thema Insekten an elektromagnéitesch Felder analyséiert.

Duerchgefouert gouf se vum Biolog an Ëmweltwëssenschaftler Alain Thill an Optrag vun der Ëmwelt- a Verbraucherorganisatioun "diagnose:funk", dem "NABU Baden-Württemberg" an der Lëtzebuerger Ëmweltorganisatioun "Akut". Den Auteur vun der Meta-Etüd huet 190 ënnerschiddlech Studien ausgewäert a festgehalen, dass nieft Pestiziden an der Zerstéierung vu Liewensraim och d'elektromagnéitesch Stralen en Afloss op d'Orientéierung a Fortplanzung vun Insekten hunn. Bei 60% vun de Beien, Harespelen a Mécken aus de Studie goufen negativ Auswierkungen nogewisen.

D'Handy- a WLAN-Strale géingen nämlech dofir suergen, dass d'Calcium-Kanäl vun den Zellen opginn a sou Calciumionen an de Kierper andréngen. Calcium léist eng biochemesch Kettereaktioun aus, déi bei Insekten zu oxidativem Zellstress féiert. Op dës Manéier géing d'Orientéierung vun den Insekten ageschränkt ginn an och d'Fäegkeet, sech fortzeplanzen, géing zeréckgoen. Ausserdeem géing den Dag-Nuecht-Rhythmus gestéiert ginn, heescht et an der Meta-Etüd, déi an der Fachzäitschrëft „umwelt medizin gesellschaft" publizéiert gouf.

Vum "Nabu-Landesvorsitzender" Johannes Enssle heescht et iwwerdeems, dass d'Wierkung vun Handystralen op d'Ëmwelt heefeg ënnerschätzt gëtt.