Dat huet de Supreme Court zu Washington annoncéiert. D'Riichterin wier am Alter vu 87 Joer gestuerwen an hätt Kriibs gehat.

D'Ruth Bader Ginsburg war déi eelste Riichterin um ieweschten US-Geriichtshaff. Si war 1993 vum deemolege President Clinton fir dee Posten nominéiert ginn. Domadder huet den aktuelle President Donald Trump d'Méiglechkeet, schonn deen drëtte Riichter wärend senger Amtszäit op dat iewescht Geriicht ze nominéieren. Et gëtt sech erwaart, dass hien an den nächsten Deeg en neie Kandidat fir dee Poste wäert proposéieren.

De Choix vu Riichter um ieweschte Geriicht ass an den USA héich politesch. Iwwert dee Wee kann de President nämlech d'Jurisprudenz an domat dat gesellschaftlecht Klima am Land beaflossen. An dat wäit iwwert seng Amtszäit ewech. Ëmmerhi ginn déi néng Riichter um Supreme Court op Liewenszäit genannt.

Dowéinst fuerderen d'Demokraten, dass dee Posten net virun de Walen am November soll besat ginn. Där Fuerderung huet sech och de fréiere President Barack Obama ugeschloss. Am Waljoer 2016 hätte schliisslech d'Republikaner dee Prinzip erfonnt, dass de Senat eng fräi Plaz um Supreme Court net soll besetzen, ier en neie President vereedegt ass, esou den Obama. Esou Reegele missten ëmmer d'selwecht applizéiert ginn an net jee nodeem, wat grad méi Virdeeler bréngt. D'Republikaner am Senat hate viru véier Joer e Kandidat, deen den Obama nominéiert hat, refuséiert, ebe well den Zäitpunkt wärend engem Waljoer onpassend wier.