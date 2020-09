D'Taliban selwer schwätzen allerdéngs vun 23 Zivilisten déi bei den Attacken ëm d'Liewe komm sinn.

Eng Woch no den Opname vun de Friddensverhandlungen tëscht der afghanescher Regierung an den Taliban huet déi afghanesch Arméi bei Loftattacken der Regierung no méi wéi 30 Kämpfer vun de radikalislameschen Opstänneschen ëmbruecht. Wéi et vun offizieller Säit heescht, hätten Taliban-Kämpfer e Samschdeg Stellunge vun der Arméi am Norde vum Land ugegraff. Et hätt een den Ugrëff mat enger "aktiver Defense" ofgewiert.

D'Taliban allerdéngs leeën eng aner Versioun vun de Faiten duer a betounen, dass kee vun hire Kämpfer ëm d'Liewe komm wier, dofir awer 23 Zivilisten. De Verdeedegungsministère géif dëse Virwërf elo aktiv nogoen. Och e Spidol an der Géigend mellt, dass 3 doudeg an 3 blesséiert Zivilsten ageliwwert goufen.

Kuerz virun den Attacken hat den afghanesche President Aschraf Ghani nees zu enger humanitärer Wafferou opgeruff, eng zentral Fuerderung vun der Regierung zu Kabul an de Friddensverhandlunge mat den Taliban.