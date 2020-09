Et gesäit aus, wéi wann d'Diskussiounen ëm e Verbuet vun der chinesescher Videoplattform TikTok an den USA geschwë kéinten eriwwer sinn.

Den US-President Donald Trump huet e Samschdeg nämlech annoncéiert, dass de Software-Konzern Oracle TikTok warscheinlech kéint iwwerhuelen. Och d'Supermarchéskette Walmart soll sech un deem Deal bedeelegen.

TikTok schwätzt dogéint net dovun, ganz iwwerholl ze ginn, Oracle a Walmart géifen zesummen 20 Prozent vun der Firma iwwerhuelen. Wichtegste Punkt ass awer, dass an Zukunft sollen d'Donnéeë vun amerikaneschen Notzer och an den USA gespäichert a vun der Firma Oracle traitéiert ginn.

Well d'Negociatiounen esou gutt lafen, gouf dann och elo den Delai, fir TikTok an den USA ze spären, no hanne geréckelt. Uganks sollt d'Erofluede vun der App scho vun e Sonndeg u blockéiert ginn.

D'US-Regierung gesäit dës App als Risiko fir déi national Sécherheet. Si fäert, dass TikTok Donnéeë vun Notzer un déi chinesesch Autoritéite kéint weiderleeden.

TikTok gëtt an den USA vu ronn 100 Millioune Mënsche benotzt.