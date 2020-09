Dat well d'USA virun 30 Deeg am UNO-Sécherheetsrot deklaréiert haten, dass den Iran géint dat internationaalt Atomofkommes géif verstoussen.

Hirer Meenung no missten d'Sanktiounen dowéinst elo erëm agefouert ginn. D'Majoritéit vun de Länner am Sécherheetsrot gesäit dat allerdéngs anescht. Dat virop well d'USA d'Atomofkommes mam Iran 2018 eesäiteg gekënnegt haten an deemno haut guer net méi zu de Parteie vum Accord gehéieren.

Den amerikaneschen Ausseminister Pompeo huet deenen aneren Uno-Memberen allerdéngs mat Konsequenze gedréit, sollte si d'Sanktioune géint den Iran net ëmsetzen. Den iraneschen Ausseminister huet dës Aktioun iwwerdeems als Propagandatrick wärend dem Walkampf denoncéiert.