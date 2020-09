Medieberichter no ass e Bréif mam Gëft Rizin, deen un den US-President Donal Trump adresséiert war, ofgefaange ginn.

De Bréif wier schonns virun e puer Deeg entdeckt ginn an net am Wäissen Haus ukomm. Et geet een dovun aus, datt de Bréif aus Kanada komme kéint.

Post un d'Wäisst Haus gëtt fir d'éischt an engem Lager zu Washington zortéiert a kontrolléiert. FBI, Secret Service an d'Post-Inspektioun enquêtéieren elo an dësem Fall. Et géif keng Menace gi fir déi ëffentlech Sécherheet ginn, betount d'FBI.

Rizin schued den Organer a kann och zum Doud féieren. Bis elo ass kee Géigegëft bekannt.