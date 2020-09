Ee Mount no der Gëft-Attack op de russeschen Oppositionellen Alexej Nawalny geet et him lues awer sécher besser.

De Wee wier awer nach laang, schreift den Nawalny op Instagram. Dobäi huet de 44 Joer ale Russ eng Foto vu sech gepost, wéi hien eng Trap erofgeet. Säin héchste Mataarbechter, de Leonid Wolkow, sot iwwerdeems, dass den Uerder fir d'Attack op den Nawalny vum russesche Staatsvhef Wladimir Putin perséinlech komm misst sinn. Den Nawalny kann nach ëmmer net selwer mat engem Telefon ëmgoen an Drénke wier allkéiers e grouss Spektakel, ma d'Besserung wier awer däitlech do. Ëmmerhin hätt hie viru kuerzem net emol Leit erkannt an et Schwieregkeete gehat, ze schwätzen. Weider huet hien den Doktere "Merci" gesot.