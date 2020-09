De räichste % vun der Weltpopulatioun bléist méi wéi duebel souvill CO2-Emissiounen an d’Atmosphär, wéi déi aarm Hallschent zesummen.

Dat beseet eng Etüd vun der Entwécklungsorganisatioun Oxfam, déi an der Nuecht op e Méindeg publizéiert gouf, am Virfeld vun der 75. UNO-Vollversammlung, déi en Dënschdeg zu New York ufänkt.

Schold wier eng Politik, déi ëmmer méi op Konsum a Wuesstem setzt, heescht et am Rapport, dee sech op déi klimapolitesch wichteg Joren tëscht 1990 an 2015 fokusséiert huet.

Oxfam fuerdert en drastescht Reduzéiere vum CO2-Verbrauch, an d’Wirtschaft méi klimagerecht ëmzebauen.