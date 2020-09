No der Rentrée sinn iwwer 100 Schoulen am däitsche Bundesland Nordrhein-Westfalen just nach zum Deel op.

238 Kanner a 46 Proffe goufe positiv op de Coronavirus getest, schreift d'"Rheinische Post" a berifft sech op Informatioune vum zoustännege Ministère. Donieft hu 4 Schoule hir Diere komplett missen zoumaachen. Wéi déi däitsch Zeitung schreift, hätte 4.510 vun de 4.862 Schoule bei enger Ëmfro matgemaach. Dobäi koum eraus, dass vun den 1,9 Millioune Schüler der 6.987 hu missen a Quarantän goen, bei den Enseignantë waren der 576 betraff. D'Ofschafe vun der Maskeflicht virun 2 Wochen hätt fir vill Veronsécherung bei de Schüler a Proffe gesuergt. De stellvertriedende Virsëtzende vum Proffeverband NRW Sven Christoffers huet am Interview mat der "Rheinische Post" kritiséiert, dass d'Schoule géingen eleng gelooss ginn. Et géing un engem klore Konzept feele fir de Schoulbetrib a Corona-Zäiten. Et wier een nach wäit ewech vun der Normalitéit an de Schoulen, sou nach de Sven Christoffers.