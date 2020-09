Wéi d'Déiereschützer op der Plaz matgedeelt hunn, wieren en Dënschdeg bis zu 90 Grindwalen un der Küst vun der Insel Tasmanien agaangen.

Ronn 180 weider Déiere géingen nach an der Bucht vu Macquarie Harbour festsëtzen. Op Biller an de sozialen Netzwierker ass ze gesinn, wéi d'Walen dicht niefteneen a flaache Gewässer net méi vun der Plaz kommen.

Dem Mieresbiolog Kris Carlyon no géing d'Rettungsaktioun nach e puer Deeg undaueren. Well dës Plaz just per Boot kann erreecht ginn, ass d'Zuel vu Mënschen, déi hëllefe kënnen, däitlech limitéiert. Bis ewell waren eng 60 Persoune beim Rettungsasaz mat dobäi.

Et ass keng Seelenheet, dass ganz Häerden un der tasmanescher Küst festsëtzen, mä esou eng grouss Grupp wier awer zanter engem ganze Joerzéngt net méi gemellt ginn.