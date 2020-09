16 Milliarde bräicht een eleng, fir dat speziellt Gerät, wat ee brauch, fir um Mound ze landen.

Sollt dann den US-Kongress nach dëst Joer déi éischt Tranche vun 3,2 Milliarden accordéieren, kéint een och zum Zil 2024 festhalen, huet den Nasa-Chef Jim Bridenstine matgedeelt. Am Mäerz 2019 hat d'Regierung vum Donald Trump déi fir 2028 geplangte Missioun ëm véier Joer no Vir verluecht. Experten halen dëst Zäitfënster awer fir éiergäizeg.

Den Bridenstine huet awer a sengem Interview och betount, datt "politesch Risiken" déi gréisste Gefor fir d'Aarbecht vun der Nasa wieren. Domadder huet hie sech op d'Presidentiellen an Kongresswalen an den USA bezunn, déi am November wäerten ofgehale ginn. De Barack Obama hat schonn d'Pläng fir eng bemannte Marsmissioun ofgesot, nodeem säi Virgänger George W. Bush dës schonn accordéiert an och schonn e puer Milliarde fir e Projet ausginn hat.

Aktuell schaffen dräi Entreprisen un enger "Mondlandefähre", dat wieren nieft der Nasa och Space X vum Elon Mask an eng Firma vum Amazon-Chef Jeff Bezos. Als éischt wäert eng onbemannte Missioun, Artemis 1, am November 2021 an de Weltraum starten. Zwee Joer méi spéit wäerten dann eng bemannte Missioun starten, déi ronderëm de Mound flitt. Dann 2024 dann wäerten d'Astronauten, ënnert hinnen och eng Fra, um Mound landen. Geplangt sinn zwee bis fënnef Baussenasätz.