D'Personalcheffin vun der Satirzeitung "Charlie Hebdo" huet no seriöe Mord-Menacë misse vun der Police a Sécherheet bruecht ginn.

"Ech hat 10 Minutten, fir anzepaken a mäin Doheem ze verloossen", sou d'Marika Bret an engem Interview mat der Wochenzeitung "Le Point". Dat wier "immens hefteg" gewiescht. D'Mord-Menacë waren an de leschte Woche konkret genuch, fir se eescht ze huelen.

Zanter Ufank September leeft de Prozess géint 14 presuméiert Komplize vun den 2 Attentäter, déi am Januar 2015 bei der Attack op d'Redaktioun vun "Charlie Hebdo" 12 Mënschen ëmbruecht hunn, dorënner e puer vun de bekanntste Karikaturiste vu Frankräich.

Am Kader vum Prozessoptakt hat d'Satirzeitung d'Mohammed-Karikaturen nach eml verëffentlecht, duerch déi si zur Zilscheif vun Islamiste gi sinn. Doropshi gouf et Protester a Pakistan, am Iran an aneren islamesche Länner. Och Al Kaida hate mat neien Attentater gedreet.

D'Personalcheffin huet vun engem "iwwerwältegenden Haass" géint "Charlie Hebdo" geschwat. Dass si hiert Doheem huet misse sou séier verloossen, hätt gewise wéi engem Drock d'Mataarbechter ausgesat sinn. An hir al Wunneng ka si net méi zeréck.