Wéinst der Corona-Pandemie wëllt den UN-Generalsekretär Antonio Guterres bis Enn vum Joer eng global Wafferou erreechen.

Alleguer d'Konfliktparteie sollten an den nächsten 100 Deeg hir Waffen zum Schweige bréngen, dat huet de Guterres beim Optakt vun de Generaldebatte bei der 75. UN-Vollversammlung zu New York gefuerdert. D'Welt misst sech op hire gemeinsame Feind, d'Krankheet Covid-19, konzentréieren. "Et gëtt nëmmen ee Gewënner vu Konflikter an enger Pandemie: De Virus", sou de Guterres.

180 Länner ënnerstëtze mëttlerweil den Appell, an och wichteg reliéis Persounen, regional Partner vun der UN an d'Zivilgesellschaft wären op senger Säit, sou de Guterres. Och arméiert Beweegungen am Kamerun, a Kolumbien an de Philippinnen hätte positiv reagéiert.

Zwar géif et grousst Mësstraue an aner Hürde fir eng global Wafferou ginn, ma hie géif e puer Entwécklunge gesinn, déi Mutt maachen, wéi zum Beispill am Sudan, Afghanistan a Syrien. Den UN-Sécherheetsrot sollt d'Beméiunge fir eng Wafferou leeden, dat huet de Generalsekretär um Dënschdeg verlaangt.