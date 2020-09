Un der Küst vun der südaustralescher Insel Tasmanien si weider ronn 200 Grindwalen gestrant. D'Zuel klëmmt deemno op 470 Déieren, déi festsëtzen.

Honnerten Déiere si scho gestuerwen. D'Rettungsekippe beméie sech weiderhin, déi 50 bis 70 Walen, déi nach liewen, ze retten.

D'Mieresdéiere waren a flaache Gewässer op Sandbänke geroden a koume vun eleng net méi an dat méi déift Waasser zeréck. Wat genee zu dëser Massestrandung an der dënnbesiddelter Westküst vun der Insel gefouert huet, ass nach onkloer.

D'Wale si just mat Booter z'erreechen, wat d'Rettungsaktioun immens schwiereg mécht. Keelt a Ree mécht et zousätzlech schwéier.

© AFP © AFP © AFP

Esou Massestrandunge un der tasmanescher Küst si keng Seelenheet. Ma dës Kéier ass et eng vun de gréissten, déi et jeemools an Tasmanien gouf. De Biolog Kris Carlyon geet dovun aus, dass d'Déieren op der Sich no Fudder ze no un d'Küst gerode sonn oder e puer Waler sech veriert hunn an hire Grupp hannendru geschwommen ass.