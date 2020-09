Ee Mount no der Aliwwerung an der Berliner Charité konnt de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny d'Spidol en Dënschdeg nees verloossen

De Gesondheetszoustand vum 44 Joer ale Oppositionellen hätt sech bis zu der Entloossung sou wäit verbessert, dass déi akutmedezinesch Behandlung konnt ofgeschloss ginn, sou déi Responsabel vun der Universitéitsklinick e Mëttwoch de Moien.

D'Dokteren halen et fir méiglech, dass de Nawalny nees komplett gesond gëtt. Eventuell Laangzäit-Suitten kéinten awer réischt an engem spéidere Verlaf beurteelt ginn. 32 Deeg war den Alexej Nawalny am Ganzen am Spidol, dovu 24 Deeg op der Intensivstatioun.